Swiatek eliminata: in semifinale va Krejcikova

A sorpresa esce di scena la campionessa in carica Iga Swiatek. Nonostante la netta vittoria su Daria Kasatkina (entrata da alternate al posto di Pegula), la polacca è stata superata in classifica da Krejcikova che ha battuto Gauff in due set. Venerdì le semifinali, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Iga Swiatek saluta le Wta Finals. A sorpresa esce di scena la campionessa in carica del torneo a cui non è bastata una netta vittoria nell'ultima giornata del round robin. Swiatek, infatti, è stata superata in classifica da Barbora Krejcikova che ha battuto in due set la già qualificata Coco Gauff: 7-5, 6-4 il punteggio in un'ora e 42 minuti di gioco. Un risultato che vanifica il 6-1, 6-0 di Swiatek ai danni di Daria Kasatkina, entrata come alternate nel torneo dopo il forfait per infortunio di Pegula. Krejcikova centra così la qualificazione per ultima, ma lo fa da prima classificata del gruppo arancione e venerdì, in semifinale, affronterà la cinese Qinwen Zheng. Per Gauff, invece, ci sarà il confronto con la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka.