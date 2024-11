Bolelli e Vavassori: "Che emozione essere qui"

L'Italia torna alle Atp Finals nel doppio dove mancava dal 2015. Simone Bolelli, che aveva già provato questa emozione con Fognini: "E' un risultato che abbiamo cercato tanto, siamo pronti ed emozionati". Andrea Vavassori è invece all'esordio: "Che bello essere a Torino, davanti a chi mi ha visto crescere e migliorare". Guarda il video con l'intervista. Lunedì alle 18 il match con Ebden/Bopanna in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW