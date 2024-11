Gauff-Zheng, la finale LIVE alle 17 su Sky Sport

A Riyad è il giorno della finale: Coco Gauff e Qinwen Zheng si sfidano per il titolo nella finale più giovane del torneo dal 2004. Appuntamento alle 17, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Alle Wta Finals di Riyad è il giorno della finale. Una sfida per il titolo che sa di next gen tra Coco Gauff e Qinwen Zheng: la loro età sommata fa 42 anni e 271 giorni, la finale più giovane alle Finals dal 2004 quando si sfidarono per il titolo Maria Sharapova e Serena Williams. Prima partecipazione e subito finale per Zheng che sta vivendo un anno magico impreziosito dall'oro olimpico a Parigi. La cinese può chiudere in bellezza, ma dovrà una Coco Gauff in forma, reduce dalla vittoria con la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka. La 20enne americana va a caccia del terzo titolo stagionale, il più importante dopo Auckland e Pechino.