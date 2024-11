Gauff regina delle Wta Finals: Zheng ko in 3 set

Coco Gauff è la nuova regina delle Wta Finals. A Riyad, la statunitense ha superato la cinese Zheng in rimonta con i parziali di 3-6, 6-4, 7-6 dopo tre ore di lotta, conquistando così il primo trionfo in carriera HIGHLIGHTS

Coco Gauff conquista le Wta Finals per la prima volta in carriera. La statunitense rimonta e batte Qinwen Zheng: 3-6, 6-4, 7-6 i parziali per la 20enne in tre ore di battaglia epica. Reduce dalla vittoria con la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka, Coco conquista il terzo titolo stagionale, il più importante dopo Auckland e Pechino.

La cronaca del match Primo set in cui le due giocatrici si prendono letteralmente a pallate: Gauff non sfrutta quattro palle break nei game iniziali e viene punita all'ottavo gioco, quando subisce il break che le costa il set, vinto 6-3 dalla cinese in 56' di gioco. Zheng parte subito avanti nel secondo parziale, ma paga un passaggio a vuoto nel 6° game che rimette la statunitense nel match. Coco strappa ancora il servizio alla rivale, ma si fa contro breakkare quando va a servire per il set sul 5-3: chiude così in risposta, portando il match al 3° set. Anche qui è un'altalena di emozioni: tra break e contro break si va al tie-break, dove alla fine la spunta Gauff, che esulta dopo una lotta di tre ore.