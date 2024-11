Un nervoso Daniil Medvedev si è reso protagonista di una brutta sceneggiata nel corso del match perso con Taylor Fritz: subìto un penalty-point per aver lanciato la racchetta, ha poi cominciato a provocare il giudice di sedia. Il russo, che poco prima aveva anche rotto un microfono a bordo campo, ha rischiato fortemente la squalifica. Guarda il video con il suo game 'folle'. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 10 al 17 novembre

MEDVEDEV-FRITZ, HIGHLIGHTS