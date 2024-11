Tocca a Zverev, Alcaraz e il doppio: il programma

A Torino debuttano Simone Bolelli e Andrea Vavassori, impegnati alle 18 contro Bopanna/Ebden. In singolare spazio ad Alcaraz e Zverev, rispettivamente opposti a Ruud e Rublev. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Le Atp Finals si tingono ancora d'azzurro. Dopo Jannik Sinner (che stasera verrà premiato come n. 1 di fine anno), oggi toccherà a Simone Bolelli e Andrea Vavassori . La coppia azzurra inizierà il cammino a Torino contro Rohan Bopanna e Matthew Ebden , nel remake della finale degli Australian Open. In singolare, invece, è il giorno di Carlos Alcaraz e Sascha Zverev , prime teste di serie del gruppo Newcombe. Alle 14 scenderà in campo lo spagnolo contro Casper Ruud mentre alle 20.30 giocherà il tedesco, fresco vincitore del Masters 1000 di Parigi-Bercy, contro Andrey Rublev .

Come seguire le Atp Finals su Sky

