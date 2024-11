Italia in BJK Cup, il calendario delle Finals

Settimana di BJK Cup Finals per l'Italia di Tathiana Garbin. Le azzurre conosceranno giovedì l'avversaria nei quarti (Giappone o Romania), in programma sabato dalle 10. Poi l'eventuale semifinale due giorni dopo. Il calendario delle azzurre a Malaga

L'Italia di Tathiana Garbin torna protagonista in Billie Jean King Cup. Finaliste un anno fa contro il Canada, le azzurre saranno impegnate in settimana nelle Finals di Malaga, la prima con il nuovo format a 12 squadre. Testa di serie n. 3 del tabellone, l'Italia ha ricevuto un bye al primo turno ed entrerà in gioco nei quarti di finale contro Giappone o Romania, in campo giovedì. Paolini e compagne saranno impegnate sabato 16 novembre, a partire dalle 10. In caso di vittoria le azzurre giocherebbero la semifinale lunedì 17 novembre contro una tra Repubblica Ceca, Polonia (di Iga Swiatek) e Spagna.