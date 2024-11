Nitto Atp Finals e Lexus, l’unione di eccellenza e innovazione sostenibile

Le Nitto Atp Finals e il ruolo di Lexus

A Torino, dal 10 al 17 novembre, si affrontano i migliori otto giocatori della stagione, ovvero quelli che hanno totalizzato più punti Atp nell'anno solare 2024. La formula è sempre la stessa: due gironi da quattro giocatori, i migliori due si qualificano per le semifinali. Il vincitore 2024 è stato il serbo Novak Djokovic che ha battuto in finale un anno fa a Torino Jannik Sinner. In palio, oltre a un montepremi record, anche 1500 punti Atp. Lexus si lega in modo naturale all'Atp Tour, sposando a pieno l'impegno del circuito per la lotta al cambiamento climatico e per la promozione di eccellenza, innovazione e passione. E anche quest’anno Lexus affianca le Nitto Atp Finals con una flotta di 45 autovetture elettrificate che accompagneranno gli atleti e il loro entourage in tutti i loro spostamenti durante la manifestazione. "La ricerca dell'eccellenza tecnica è un percorso che si consolida e concretizza nel tempo. Quella volontà di raggiungere livelli altissimi di performance è la stessa che accomuna Lexus al mondo del tennis professionistico - spiega Paolo Moroni, Direttore di Lexus Italia -. Ogni dettaglio, ogni movimento, ogni innovazione è il risultato di anni di ricerca, sviluppo e perfezionamento continuo. Come un tennista affina i propri colpi attraverso migliaia di ripetizioni, così il brand Lexus si dedica ininterrottamente all’avanzamento e perfezionamento della mobilità sostenibile per raggiungere l'eccellenza assoluta".

La concept-car LF-ZC nel cuore di Torino

In occasione delle Finals, Lexus porta nel cuore di Torino la rivoluzionaria concept-car LF-ZC, la più recente espressione della visione Lexus per la mobilità del futuro. Il concept incarna l'evoluzione del dna del marchio attraverso un design dirompente che mantiene l'iconica griglia a clessidra reinterpretandola in chiave futuristica, mentre gli interni minimalisti sono dominati da materiali sostenibili e tecnologie d'avanguardia. Posizionata in via Lagrange, centro nevralgico della città, LF-ZC rappresenta il punto d'incontro tra l'heritage Lexus e la sua proiezione verso il futuro: un manifesto tecnologico che integra soluzioni innovative di design, tecnologia avanzata e sostenibilità ambientale. "La presenza di LF-ZC alle Nitto ATP Finals rappresenta perfettamente la nostra visione: così come i campioni del tennis anticipano le mosse dei loro avversari, Lexus anticipa il futuro della mobilità, portando l'innovazione tecnologica a nuovi livelli di eccellenza", spiega Moroni.

Le iniziative di Lexus per le Finals

Non solo. Lexus porta a Torino anche il meglio della sua visione tecnologica - la filosofia Lexus Electrified - che rappresenta la perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, dove i principi fondamentali del marchio - omotenashi (ospitalità), takumi (maestria artigiana) e tazuna (controllo intuitivo) - si fondono con le più avanzate tecnologie di elettrificazione. In questo contesto, l'esclusivo Lexus NX Driving Academy, “1-of-1” di NX F-Sport Plug-in Hybrid, sarà protagonista del Fan Village. Questa versione “1-of-1” di NX, realizzata specificatamene per la Lexus Driving Academy, rappresenta le due anime di Lexus NX: sostenibile ed eco-friendly, grazie al suo motore Plug-in Hybrid di ultima generazione, e al contempo sportiva e performante, capace di divertire chi la guida e regalare emozioni senza eguali come i migliori passanti dei campioni partecipanti delle Nitto Atp Finals. Una versione unica e speciale che racchiude tutto il DNA sportivo Lexus ed enfatizza la sua Driving Signature, in una rappresentazione massima dell'equilibrio tra prestazioni elettrizzanti e sostenibilità ambientale. Inoltre, sempre all’esterno dell’Inalpi Arena, i visitatori potranno ammirare Lexus LBX, primo crossover compatto del marchio che integra l'avanzata tecnologia Full Hybrid di quinta generazione, capace di combinare prestazioni brillanti con consumi ed emissioni ridotti, e che racchiude l’essenza di Lexus in un packaging compatto combinando fluidità di movimento e massime prestazioni. LBX mette in luce la distintività del brand nipponico con una grafica tailor-made per le Nitto Atp Finals, a testimonianza del legame pluriennale tra Lexus e il tennis. Infine, nel cuore del Fan Village, tutti i visitatori e partecipanti potranno cimentarsi nella guida virtuale delle vetture Lexus presso uno stand dedicato, e, per il secondo anno consecutivo, il brand avrà il piacere di accogliere i propri ospiti nell’esclusiva Lexus Lounge.