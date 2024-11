Presente a Torino per assistere alle Finals, Lorenzo Musetti è stato intervistato da Sky Sport: "Spero che vincano Sinner e Bolelli/Vavassori. Mi sto allenando per questo finale di stagione, tengo tanto alla Coppa Davis. Siamo la squadra da battere, i campioni in carica: spero che Sinner possa aiutarci come lo scorso anno". Guarda l'intervista. La Final 8 è in programma dal 19 al 24 novembre, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW