Alcaraz-Rublev LIVE su Sky Sport Uno

E' già partita da ultima spiaggia per Carlos Alcaraz, che dopo la netta sconfitta dell'esordio contro Casper Ruud, è costretto a battere Andrey Rublev per restare in gioco per un posto in semifinale. Da verificare le sue condizioni fisiche. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti