Sinner, allenamento alla vigilia di Medvedev

Alla vigilia del match contro Daniil Medvedev, che chiude il girone Nastase, Jannik Sinner è sceso in campo alla Inalpi Arena per un allenamento: due ore di lavoro con il suo team e uno sparring partner per il n°1 del mondo, a cui basterà conquistare un set contro il russo per confermare la semifinale del 2023. Guarda il video con l'allenamento. Il match in diretta giovedì alle 20.30 su Sky Sport e in streaming su NOW