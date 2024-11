Ci siamo: l'appuntamento è alle 20.30 con Sinner-Medvedev live su Sky Sport Uno, e in streaming su NOW. La partita servirà a capire chi accederà come primo alle semifinali delle ATP Finals; ma al momento una cosa è certa: Jannik, già qualificato, sembra non mostrare segnali di tensione. Nel video postato sul profilo Instagram della FITP si vede un Sinner divertito riscaldarsi facendo qualche palleggio con i piedi insieme al suo staff, ma qualcosa va storto...

SINNER-MEDVEDEV: IL RISULTATO IN DIRETTA