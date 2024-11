Gli highlights di Sinner-Medvedev

Sinner gioca una partita impeccabile contro Medvedev e si qualifica alle semifinali delle Atp Finals da imbattuto. Il primo set è in equilibrio fino al 3-3, poi il russo cala nel ritmo e il n. 1 al mondo chiude il parziale. Nel secondo set, invece, Jannik accusa un piccolo passaggio a vuoto avanti di un break, ma poi cambia di nuovo marcia. Sabato la semifinale contro il 2° classificato del gruppo Newcombe, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW