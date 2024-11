Dopo un anno e mezzo di stop Kyrgios si prepara al ritorno in campo. L'australiano giocherà il torneo di Brisbane, in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio 2025. "Rientro dopo un lungo viaggio" ha spiegato il finalista di Wimbledon 2022

Nick Kyrgios torna in campo. Dopo un anno e mezzo di stop per diversi infortuni al polso e al piede, il tennista australiano ha annunciato il rientro all'Atp 250 di Brisbane, in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio 2025. Campione nel 2018 nel Queensland, Kyrgios inizierà così il cammino con l'obiettivo di ritrovare la forma e la condizione che l'aveva portato a scalare la classifica Atp (best ranking da n. 13) e raggiungere la finale di Wimbledon 2022, persa contro Novak Djokovic. L'ultimo match giocato dal 29enne australiano risale al torneo di Stoccarda a giugno 2023, poi il lungo stop di 17 mesi per infortunio.