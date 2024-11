Ruud-Rublev in diretta su Sky Sport Uno

Si chiude la fase a gironi alle Atp Finals di Torino: alla Inalpi Arena scendono in campo Casper Ruud e Andrey Rublev. Per il norvegese c'è la possibilità di centrare la semifinale e sfidare Sinner vincendo 7 game. ll match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

SINNER, CHI IL RIVALE IN SEMIFINALE? COMBINAZIONI