Djokovic deluso: "È stata una brutta giornata"

Il serbo deluso dopo la sconfitta all'esordio a Indian Wells contro Van de Zandschulp: "È stata una brutta giornata in ufficio, mi dispiace per come ho giocato. Sono deluso per la sconfitta, negli ultimi anni le cose sono cambiate e ho fatto fatica a giocare al livello desiderato"

"Per me è stata una brutta giornata in ufficio". Parla così Novak Djokovic dopo la sconfitta (a sorpresa) all'esordio al Masters 1000 di Indian Wells contro Botic Van de Zandschulp. Eliminato per il secondo anno di fila da un lucky loser, ma stavolta con tanti rimpianti per il livello di gioco espresso. "Mi dispiace per come ho giocato, considerando come mi sono allenato in questi giorni - ha spiegato Djokovic in conferenza stampa - La differenza tra il centrale e gli altri campi è enorme: lì la palla rimbalza più in alto rispetto ad alcuni campi in terra battuta. Ho faticato molto su questo aspetto, non riuscivo a trovare ritmo".