Finale BJK Cup: Slovacchia avversaria dell'Italia

Sarà la Slovacchia l'avversaria dell'Italia, mercoledì 20 novembre, nella finale della Billie Jean King Cup a Malaga. Le slovacche in semifinale hanno battuto la Gran Bretagna 2-1. Il punto decisivo è arrivato dal doppio dopo che nel primo singolare Emma Raducanu si era imposta per 6-4 6-4 su Viktoria Hruncakova, mentre nel secondo Rebecca Sramkova aveva battuto in rimonta per 2-6 6-4 6-4 Katie Boulter. Nell'ultimo incontro Viktoria Hruncakova e Tereza Mihalikova hanno superato 6-2 6-2 il doppio britannico formato da Olivia Nicholls e Heather Watson.