Kyrgios-Djokovic giocheranno in doppio a Brisbane

La strana coppia. Novak Djokovic e Nick Kyrgios giocheranno insieme il torneo di doppio a Brisbane. Ad annunciarlo è stato l'australiano con una storia sui social. I due saranno anche al via in singolare, nel torneo che il prossimo 29 dicembre apre di fatto il 2025 del circus Atp (tutta la stagione in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Entrambi tornano a giocare dopo un lungo periodo di assenza dai campi. Nole, scivolato al n°7 del ranking mondiale, ha rinunciato alle Finals di Torino e non gioca dalla finale persa a Shanghai contro Sinner. Kyrgios ha invece disputato un solo match ufficiale negli ultimi due anni. Finalisti a Wimbledon 2022, con il trionfo di Djokovic, i due si ritroveranno per la prima volta dalla stessa parte della rete. Di sicuro, non ci si annoierà...