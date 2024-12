Descrivere con una sola parola il 2024 del tennis italiano è una missione impossibile. Le tante emozioni e i grandi successi raggiunti dalle tenniste e dai tennisti azzurri hanno coinvolto tutti, anche chi - fino a poco tempo fa - non sapeva neanche come fosse fatta una racchetta. E il merito è di Sinner, ma non solo... Oggi l'Italia del tennis vive il suo miglior momento grazie a tante campionesse e tanti campioni. Il commento di Elena Pero per Sky Sport Insider