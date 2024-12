Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti preparano il loro ritorno in campo. Gli azzurri saranno infatti di scena all'Atp 250 di Hong Kong , torneo sul cemento che inizierà il prossimo 30 dicembre e si concluderà il 5 gennaio 2025 live su Sky Sport e in streaming su NOW . Sonego , numero 53 del seeding, se la vedrà contro lo statunitense, numero 38 del ranking Atp, Brandon Nakashima . Darderi , invece, affronterà il serbo Miomir Kecmanovic , numero 54 del mondo. Sia per Sonego che per Darderi non ci sono precedenti con i loro rispettivi avversari. Musetti , invece, inizierà la sua avventura a Hong Kong al secondo turno contro il vincente del match tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 57 del ranking, ed un tennista proveniente dalle qualificazioni. Tra gli azzurri presenti, nelle qualificazioni c’è anche Francesco Passaro. Numero 108 Atp, il 23enne giocherà domenica contro Aziz Dougaz . Presente al torneo anche Andrey Rublev , campione in carica e numero 8 del mondo, che entrerà in gara direttamente al secondo turno come tutte le prime quattro teste di serie.

Come seguire l'Atp di Hong Kong su Sky e NOW

L'Atp 250 di Hong Kong, che inizierà il 30 dicembre, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.