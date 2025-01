Musetti si ferma ai quarti: Munar vince in 3 set

Musetti brilla nel primo set, poi cala alla distanza e Munar ne approfitta: lo spagnolo vince in tre set e raggiunge le semifinali dell'Atp 250 di Hong Kong. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sconfitta amara per Lorenzo Musetti nei quarti di finale dell'Atp 250 di Hong Kong. Testa di serie n. 2 del torneo, l'azzurro ha perso contro Jaime Munar , n. 62 al mondo: 2-6, 7-6(4), 7-5 lo score in 2 ore e 38 minuti di gioco. Un risultato con tanti rimpianti per il carrarino che, dopo aver approcciato bene l'incontro, è calato alla distanza. Munar è entrato in partita nel secondo set e ha approfittato dei tanti gratuiti (38 complessivi) e dello scarso rendimento con la seconda (33%) di Lorenzo.

Il racconto del match

Il copione del primo set è lo stesso del match con Diallo: Musetti approccia bene la partita, tiene il primo servizio ai vantaggi e strappa la battuta all'avversario nel terzo game. Una serie di quattro giochi di fila in favore dell'azzurro che nel primo parziale commette appena 5 errori gratuiti, preciso e attento nei momenti di difficoltà. Dal secondo set, però, cambia l'inerzia del match. Lorenzo cala nell'intensità e commette qualche errore in più, mentre Munar cresce esponenzialmente. Si gioca sempre on serve, con Lorenzo che spreca due palle break consecutive sul 5-5 che l'avrebbero portato a servire per l'incontro. Si arriva così al tiebreak, indirizzato dallo spagnolo con il 5-0 in apertura. Nel terzo set Musetti recupera due volte un break di svantaggio, ma il vero turning point è nell'undicesimo game: Munar conquista due palle break e converte la seconda grazie a un rovescio sbagliato dall'azzurro. Lo spagnolo poi chiude a un passo dal tiebreak, annullando due palle break.