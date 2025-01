Ciao Rino, unico e immortale maestro

Generoso nell'insegnare ai suoi giovani allievi come ho avuto la fortuna di essere, Rino è stato un gigante del giornalismo e ha dato il via a una nuova era della comunicazione, coniando un suo personalissimo vocabolario e anticipando grazie a una sconfinate e appassionata applicazione l'era delle statistiche, che raccoglieva a mano ancora prima dell'avvento di internet. E' stato un privilegio potergli stare accanto per così tanti anni