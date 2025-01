Sinner: "Posto speciale, sono qui per vincere"

Jannik Sinner ha parlato alla vigilia degli Australian Open, al via domenica a Melbourne: "Questo è un posto speciale, ma non so cosa accadrà quest'anno. Caso Clostebol? Ci penso, ma sono qui per vincere uno Slam. Non voglio rispondere a Kyrgios, so di non aver fatto nulla di male. In questo momento non so molto di più sul ricorso, non ci sono novità". Tutto in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

" Melbourne è un posto speciale – ha detto Sinner nella conferenza stampa del media day -, il ricordo di quello che è accaduto un anno fa rimarrà per sempre nella mia testa. Sono felice di essere di nuovo qui, non so cosa accadrà quest’anno, gli obiettivi non mancano, a cominciare dagli altri due Slam. Lo scorso anno avrei potuto gestire meglio qualche situazione ma ho 23 anni e non sempre sai quali siano le cose giuste da fare. Ho imparato molto e spero di riuscire a gestire meglio alcune situazioni fuori dal campo”.

"Kyrgios? Non commento, so di non aver fatto nulla di male"

"Non voglio commentare quello che dicono Nick o gli altri giocatori. Io so come sono andate le cose, so di non aver fatto nulla di male. Per me la cosa che conta davvero è avere al mio fianco le persone che mi vogliono bene. Il caso Clostebol? Mentirei se dicessi che non penso a quello che è accaduto e che ho dimenticato. In questo momento però siamo in una fase in cui non si sanno molte cose e io sono qui per vincere uno Slam. Io non ne so molto più dei giornalisti".