Il meteo concede una tregua: si torna a giocare

Pioggia protagonista nella prima giornata degli Australian Open. Una forte perturbazione si è abbattuta su Melbourne, con il programma in fortissimo ritardo. Nella notte si è giocato praticamente solo sui campi coperti, con tanti match già cancellati e riprogrammati per lunedì. Ora tutti in campo per completare qualche partita. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

AUS OPEN, I RISULTATI LIVE