Quarta giornata a Melbourne con tanti big in campo: Sabalenka, Djokovic, Alcaraz, Zverev e Gauff. Uno solo azzurro impegnato, Francesco Passaro, che va a caccia del 3° turno agli Australian Open contro il francese Bonzi. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW