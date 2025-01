Sinner-Giron sabato alle 9 sulla Rod Laver Arena

Appuntamento sabato alle 9 sulla Rod Laver Arena per Jannik Sinner, impegnato nel 3° turno degli Australian Open contro Marcos Giron. Tra i due c'è un solo precedente che risale al torneo di Shanghai 2023. Gli Aus Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Caccia agli ottavi di finale degli Australian Open per Jannik Sinner . Reduce dalla vittoria più complicata del previsto contro Tristan Schoolkate, il n. 1 al mondo tornerà in campo sabato alle 9 sulla Rod Laver Arena contro Marcos Giron , n. 46 della classifica mondiale. Tra i due c'è un solo precedente che risale a ottobre 2023 sul cemento di Shanghai: allora vinse Sinner in due set, successo che regalò a Jannik l'aritmetica qualificazione alle Atp Finals di Torino. Adesso Jannik insegue la 17esima vittoria consecutiva e la decima di fila sui campi di Melbourne Park.

Dove vedere Sinner-Giron agli Australian Open

Il match tra Jannik Sinner e Marcos Giron, terzo turno degli Australian Open 2025, è in programma sabato 18 gennaio, non prima delle ore 9 italiane, sulla Rod Laver Arena di Melbourne. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW.