Ha dell'assurdo quanto accaduto a Melbourne: Auger-Aliassime e Davidovich Fokina hanno infatti chiesto e ottenuto di cambiare campo dopo 7 giochi del loro match di 2° turno. La causa? Il troppo rumore provocato dai tifosi francesi che stavano assistendo nel Court a fianco al derby tra Fils e Cazeaux. Il giudice ha accontentato i due giocatori, provocando anche il trasloco del pubblico... Guarda il video sotto. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW