Tanto nervosismo e l'invito a scendere in campo per giocare al suo posto. Uno sfogo inusuale quello di Paula Badosa, travolta dalla tensione durante il match contro l'ucraina Marta Kostyuk. Sotto 5-0 nel secondo set dopo aver vinto il primo parziale, durante il cambio di campo la spagnola si è sfogata verso il proprio angolo, innervosita dal vento. Lì c'era anche il fidanzato Stefanos Tsitsipas che con chiari cenni ha provato a tranquillizarla, ma con scarsi risultati sul momento visto l'invito di Badosa a scendere in campo al posto suo. "Lo stavo dicendo al mio allenatore" ha ammesso sorridente la spagnola che ha vinto il match al terzo set. "Stefanos è stato molto di supporto - ha aggiunto - Penso che fosse più nervoso di me".