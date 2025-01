Doppio: avanti Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini

Sesta vittoria consecutiva per Bolelli e Vavassori che battono Darderi e Hidalgo e accedono agli ottavi. Buon esordio, invece, per Errani e Paolini che superano la coppia australiana Hon/Saville. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Continua il cammino agli Australian Open di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri sono agli ottavi di finale in doppio grazie alla vittoria in due set su Luciano Darderi e l'ecuadoregno Diego Hidalgo: doppio 7-6 in favore dei n. 3 del seeding, alla sesta vittoria consecutiva dopo il trionfo ad Adelaide. È stata una partita all'insegna dell'equilibrio, sempre on serve e senza break. Bolelli e Vavassori sono stati impeccabili al servizio (90% di punti con la prima in campo), non hanno sfruttato quattro palle break, ma nei tiebreak sono stati cinici. Il primo indirizzato con il mini break al terzo punto, il secondo in rimonta da 1-4. "Non è stata una partita semplice perché c'era tanto vento e abbiamo faticato a rispondere - ha spiegato Bolelli - I game di servizio l'abbiamo tenuti bene, la chiave è stata arrivare al tiebreak e giocare bene lì". "Oggi non è stato un match bellissimo, ma a volte bisogna vincere queste partite sporche - ha aggiunto Vavassori - Il torneo è lungo, da fiducia vincere partite in cui non si gioca benissimo". Il bolognese e il torinese affronteranno al prossimo turno gli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar.