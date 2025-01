Zverev agli ottavi, ok Sabalenka: i risultati

Vittoria senza difficoltà per Sascha Zverev che piega l'inglese Fearnley in tre set. Nel femminile avanzano Sabalenka e Badosa. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Tutto facile al terzo turno degli Australian Open per Alexander Zverev. Il tedesco si qualifica per gli ottavi di finale grazie alla vittoria in tre set sul britannico Jacob Fearnley: 6-3, 6-4, 6-4 lo score in due ore esatte di gioco. Una partita senza grandi difficoltà per Zverev che accede alla seconda settimana di uno Slam per la 21esima volta in carriera: nessuno ha fatto meglio di lui tra i giocatori nati negli anni '90. Continua il cammino anche di Tommy Paul che ha sofferto solo per un set contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena e ha poi chiuso concedendo appena due game negli ultimi due parziali.