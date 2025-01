Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano in finale nel torneo di doppio agli Australian Open: la coppia azzurra ha sconfitto in rimonta Sem Verbeek e Andre Goransson con i parziali di 2-6, 6-3, 6-4, centrando l'ultimo atto a Melbourne dodici mesi dopo. Per il duo italiano sarà la terza finale Slam nell'ultimo anno. Sabato la sfida a Heliovaara/Patten e Krawietz/Puetz in diretta su Eurosport, canale 210 ddel telecomando Sky e in streaming su NOW

Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano in finale agli Australian Open. Le teste di serie numero 3 del tabellone del doppio maschile hanno sconfitto in rimonta lo svedese Andre Goransson e l'olandese Sem Verbeek con i parziali di 2-6, 6-3, 6-4 in un’ora e 53 minuti di gioco. Per la coppia campione di Davis a Malaga 2024 si tratta della terza finale Slam insieme dopo quelle raggiunte nel 2024 sempre a Melbourne e al Roland Garros. In questa stagione Bolelli e Vavassori hanno già trionfato ad Adelaide e sono tuttora imbattuti. Simone ha già trionfato nella sua carriera a Melbourne: era il 2015 e in coppia con Fabio Fognini ha formato la prima coppia tutta italiana a conquistare uno Slam in doppio maschile dal trionfo di Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola al Roland Garros del 1959. Sabato sfideranno la coppia vincente del match tra Heliovaara/Patten e Krawietz/Puetz.