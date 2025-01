Sinner-Zverev, a Melbourne una sfida fra titani

Zverev è forte. Solido. Potente. Cattivo in campo. È il giocatore a mio avviso più forte della storia a non aver mai vinto finora una prova dello Slam. Più forte di Marcelo Rios, che non ha mai vinto uno Slam pur salendo al numero 1 del ranking. Zverev si è fermato per ora al numero 2, catapultato dal Dio del tennis prima nell'era dei Big Three e nel duopolio dei fenomeni Sinner-Alcaraz.

Ha messo piede in due finali dello Slam, perse entrambe al quinto set: US Open 2020 (-Thiem) e Roland Garros 2024 (-Alcaraz). Rimpianti enormi nella sliding door di New York: era avanti due set a zero, prima di perdere 7-6 al quinto set con Thiem. A 27 anni ha ancora tempo per rifarsi, ma da anni Zverev è sempre rimasto aggrappato al vertice. Compreso il doppio trionfo alle Atp Finals che certifica la nobiltà in ogni superfice. Nel bilancio con Sinner, il tedesco è avanti 4-2 nei precedenti. Per qualità di gioco la migliore delle sei partite è stata a mio avviso quella giocata a New York e vinta da Zverev 6-3 al quinto set negli ottavi a US Open. Ho avuto la fortuna e il privilegio di seguirla tutta dal campo. Un braccio di ferro durissimo da fondo. Profondità pazzesca e colpi vincenti da ogni zona del campo. È da sempre uno dei pochissimi Zverev che non si lascia intimorire dalla violenza dei colpi di Jannik. Abbassa la guardia e cerca anche lui il ko. Nella lotta non ha paura Sascha. Accetta l'asse rovescio contro rovescio, proibitivo per altri avversari di Jannik. Accetta la battaglia dei servizi. Accetta la lunga distanza con la resilienza del fighter vero. Quella partita stellare finì a notte fonda sul centrale di Flushing Meadow. Quando intervistai a fine match Sinner erano quasi le 4 di notte sul centrale. Jannik non riusciva a stare in piedi per la stanchezza. Gli occhi rossi per il dispiacere della sfida accesissima persa.

Tornammo in hotel a Manhattan che era quasi mattina. L'alba del nuovo giorno sarà domenica a Melbourne. Sarebbe meraviglioso assistere a una rivincita con Jannik vincitore al quinto set. Sarà una grandissima finale. Una sfida tra due Titani.