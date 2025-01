Il fresco bi-campione dell’Australian Open non farà parte della delegazione della Federtennis invitata al Quirinale mercoledì 29 gennaio per celebrare i successi del 2024. Il numero 1 al mondo aveva detto di “dover ancora decidere”, ma rientrando in Europa ha scelto di riposare dopo le intense settimane che lo hanno portato a difendere il titolo dello Slam Australiano

Jannik Sinner domani non sarà presente al Quirinale per l'incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Federtennis per celebrare i successi del 2024. Il gruppo azzurro sarà ospite domani mattina alle 10:30 al Quirinale per celebrare la vittoria della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup 2024. Il numero 1 del mondo però ha preferito declinare l’invito per riposare dopo le intense settimane che lo hanno portato a difendere il titolo agli Australian Open. Sempre in un’ottica di gestione della programmazione, Sinner ha già annunciato di rinunciare anche all’ATP 500 di Rotterdam, ritorno in campo previsto dunque a Doha in programma dal 17 al 22 febbraio e in diretta su Sky Sport.