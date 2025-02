Musetti parte bene: Moutet battuto in due set

L'azzurro inizia con una vittoria il suo percorso a Buenos Aires e batte agli ottavi di finale il francese Corentin Moutet in un'ora e 30 minuti di gioco con il punteggio di 6-2, 6-3. Ai quarti di finale, Musetti affronterà lo spagnolo Pedro Martinez. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Buona la prima per Lorenzo Musetti . L'azzurro debutta con una netta vittoria agli ottavi di Buenos Aires battendo il francese Corentin Moutet in un'ora e 30 minuti di gioco con il punteggio di 6-2, 6-3 . Ai quarti di finale, il carrarese numero 16 al mondo se la vedrà contro lo spagnolo Pedro Martinez , numero 41 Atp che agli ottavi ha sconfitto l'argentino Diego Schwartzman con un doppio 6-2.

La cronaca del match

Dopo un inizio equilibrato, Musetti nel quarto game inizia ad aumentare il livello delle giocate, conquistando la prima palla break del match. Il francese ha l'occasione per rispondere con un controbreak ma l'azzurro glielo annulla e chiude il set con il secondo break all'ottavo gioco per il 6-2. Nel secondo set Moutet ha subito una palla break a disposizione, così come nel quinto game, ma nulla da fare. Musetti chiude il match con 3 palle break vinte e con zero su quattro concesse. Al sesto game, il francese perde a zero il turno di battuta e permette a Musetti di chiudere la pratica sul 6-3.