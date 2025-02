Sonego fuori ai quarti: Humbert vince in due set

L'azzurro viene eliminato ai quarti di finale dell'Atp 250 di Marsiglia da Ugo Humbert. Il francese vince con un doppio 6-4 dopo un'ora e 38 minuti di gioco. In semifinale, il numero 17 al mondo affronterà il belga Zizou Bergs. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

