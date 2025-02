Berrettini-Djokovic al 1° turno: il tabellone

Sarà Novak Djokovic l'avversario di Matteo Berrettini nel primo turno dell'Atp 500 di Doha. I due torneranno a sfidarsi tre anni e mezzo dopo il quarto di finale agli US Open. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 17 al 22 febbraio

Tre anni e mezzo dopo sarà di nuovo Berrettini-Djokovic. Dai quarti agli US Open 2021 al primo turno dell'Atp 500 di Doha, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 17 al 22 febbraio. È questo l'esito del sorteggio, con le teste di serie "scalate" dopo la cancellazione di Jannik Sinner per via della sospensione di tre mesi sul caso clostebol. A guidare il seeding è Carlos Alcaraz, che debutterà contro il croato Marin Cilic, poi Alex De Minaur (primo turno con Roman Safiullin, entrato in tabellone al posto di Sinner) e Novak Djokovic. Il serbo, numero 3 del seeding, ha battuto Berrettini nei quattro precedenti e tornerà in campo dopo l'infortunio accusato agli Australian Open. Matteo, invece, è reduce dal ko con Griekspoor all'Atp 500 di Rotterdam. Djokovic e Berrettini sono nella parte alta del tabellone: possibile, dunque, l'incrocio in semifinale con Alcaraz.