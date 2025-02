La cronaca del match

La sfida parte bene per Fonseca che si guadagna subito il break in apertura. Cerundolo reagisce immediatamente con il controbreak, ma perde il servizio nel settimo game. Il brasiliano sale così sul 4-3 e, tenendo i suoi turni di battuta, con un ace chiude il primo set avanti 6-4 dopo 44 minuti di gioco. Nel secondo Cerundolo rischia (di nuovo) di cedere il servizio a Fonseca in apertura, ma è bravo a rimontare e a vincere il game. Fonseca spreca due match point al servizio: sul 6-5 il brasiliano ha la chance di chiudere i conti, ma le gambe sono rigide e arriva il break di Cerundolo. Inevitabile, dunque, il tiebreak in cui non c’è storia: Fonseca domina, batte Cerundolo e conquista il suo primo titolo Atp all'età di 18 anni.