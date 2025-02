Berrettini sfida Nole: domani su Sky Sport Uno

La finale di Wimbledon 2021 come primo turno all'Atp 500 di Doha. Esordio difficilissimo per Matteo Berrettini sul cemento qatariota: ad attenderlo c'è il serbo, al rientro in singolare dopo il ritiro in semifinale agli Australian Open per infortunio. La partita sarà in diretta martedì 18 febbraio, non prima delle 15:30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI TENNIS SU SKY SPORT

Matteo Berrettini e Novak Djokovic si ritrovano dopo quasi quattro anni: forse avrebbero preferito farlo più in là di un primo turno, ma il sorteggio li ha messi subito contro nell'Atp 500 di Doha. Berrettini vuole far decollare il suo 2025 dopo l'eliminazione al secondo turno agli Australian Open e quella al primo turno nell'Atp di Rotterdam, Djokovic invece torna in campo dopo la semifinale raggiunta in Australia contro Zverev e dalla quale si era ritirato per infortunio. Lunedì 17 febbraio però ha già assaggiato il cemento del Qatar debuttando e vincendo al primo turno nel torneo di doppio in coppia con Fernando Verdasco. Leggi anche Doha, Djokovic vince in doppio con Verdasco

I precedenti solo alle Finals e negli Slam I due avversari non si affrontano dal 2021, quando incrociarono le proprie strade in tre Slam diversi. Oltre all'epica finale di Wimbledon, vinta in rimonta dal serbo in quattro set, Djokovic vinse anche ai quarti di finale del Roland Garros e degli US Open (sempre per 3 set a 1). L'incontro in terra americana nell'estate 2021 resta l'ultimo tra i due. Il primo fu nel 2019, con Djokovic che vinse agilmente nel Round Robin delle Atp Finals di Londra (6-2, 6-1). Nel quinto scontro diretto tra i due Berrettini proverà a rompere il tabù. Leggi anche Berrettini difende Sinner: "Vittima di un errore"