Sonego: "Sto con Jannik, può contare su di me"

Intervistato dal quotidiano La Repubblica, Lorenzo Sonego si schiera al fianco di Sinner dopo la sospensione concordata con la Wada: "Jannik può sempre contare su di me. Ha fatto bene ad accettare, la durata dei processi e l'attesa delle sentenze per questi casi sono troppo lunghe e non adatte a uno sport come il tennis. Tornerà più forte di prima"

"Sto con Sinner, felice di allenarmi con lui appena finirà lo stop". Parola di Lorenzo Sonego che in un'intervista al quotidiano La Repubblica si schiera apertamente al fianco dell'amico Jannik, sospeso per tre mesi dopo l'accordo con la Wada. Il n. 1 al mondo potrà tornare ad allenarsi in circoli affiliati dal 13 aprile e Sonego è pronto ad allenarsi con lui: "Jannik può sempre contare su di me - racconta - E l'attesa non farà che aumentare la sua voglia". Secondo il torinese, Sinner ha fatto bene a trovare un accordo con la Wada: "La durata dei processi e l'attesa delle sentenze per questi casi sono cose troppo lunghe e non adatte a uno sport come il tennis - ammette - La maggioranza dei colleghi è dalla sua parte: tutti sanno che potrebbe capitare la stessa cosa a loro".