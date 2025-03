Trevisan si opera al piede: "Tornerò più forte"

Si allunga lo stop per Martina Trevisan. La tennista toscana, ex n. 18 al mondo e semifinalista al Roland Garros 2022, ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere il problema al piede che la tiene ferma da diversi mesi. "Volevo darvi un piccolo aggiornamento sulla mia situazione attuale - ha scritto Trevisan su Instagram - Purtroppo le cure conservative per il mio infortunio al piede degli ultimi mesi non hanno dato un esito positivo. Ho deciso quindi di sottopormi a un intervento chirurgico per risolvere una volta per tutte questo problema. Vi ringrazio tantissimo per il vostro continuo supporto e non preoccupatevi, tornerò più forte di prima". Trevisan non gioca una partita ufficiale dal 1° novembre 2024, quando perse ai quarti nel torneo di Jiujiang contro la slovacca Sramkova. Intanto l'azzurra è uscita anche dalle prime cento giocatrici al mondo e attualmente è n. 137 della classifica mondiale.