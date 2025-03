Oggi le semifinali maschili: il programma su Sky

Sul cemento californiano spazio alle semifinali maschili: si parte alle 21.30 con Rune-Medvedev, poi la sfida tra Alcaraz e Draper. In programma anche le due finali del doppio. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sabato dedicato alle semifinali maschili al Masters 1000 di Indian Wells, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle ore 21.30 con l'atteso confronto tra Holger Rune e Daniil Medvedev che si ritroveranno di fronte esattamente un anno dopo l'ultima volta, proprio sul cemento californiano. Il danese andrà a caccia della decima finale Atp in carriera, la prima a livello Masters 1000 da Roma 2023. Il russo, invece, insegue la terza finale consecutiva a Indian Wells. A seguire toccherà al bi-campione in carica Carlos Alcaraz che sfiderà il britannico Jack Draper, nel rematch della sfida degli Australian Open chiusa dopo il secondo set con il ritiro dell'inglese per infortunio. Finora è stata una settimana perfetta per entrambi: quattro vittorie e zero set persi. I precedenti dicono 3-1 per Alcaraz che ha già sconfitto Draper sul cemento di Indian Wells nel 2023. Il murciano insegue la settima finale Atp 1000 in carriera mentre per il britannico sarebbe la prima.