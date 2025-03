Il 17enne Cinà in finale al Challenger di Creta

Al Challenger di Creta brilla la stella di Federico Cinà. Il 17enne palermitano ha centrato la prima finale Challenger in carriera battendo in semifinale l'ex n. 14 al mondo Arslan Karatsev con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 31 minuti di gioco. La vittoria più importante per Cinà che mai si era spinto così avanti, diventando anche il primo 2007 in finale in un torneo Challenger. "Pallino" - alla nona vittoria consecutiva dopo il trionfo all'ITF da 15.000 dollari di Sharm El Sheikh - ha condotto bene la partita contro uno dei veterani del circuito (oggi n. 207 al mondo), indirizzando il primo set con il break nel nono gioco e recuperando nel secondo set da 0-2 con sei game vinti consecutivi. Certo del nuovo best ranking (virtualmente è n. 441 al mondo), Cinà affronterà in finale o il bulgaro Kuzmanov o il tedesco Negritu.