Atp Miami, Medvedev già fuori: vince Munar

Sorpresona in Florida. Medvedev, al suo esordio nel torneo, è stato sconfitto nettamente in due set (6-2, 6-3) dallo spagnolo Munar. Fuori anche Kyrgios, eliminato da Kachanov con un 7-6, 6-0. Si qualificano invece al terzo turno Ruud, che concede un set a Kecmanovic, Auger-Aliassime, prossimo avversario di Musetti, e Tsitsipas. In campo ora Djokovic. Il Masters 1000 di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo la semifinale raggiunta a Indian Wells, Daniil Medvedev esce subito di scena al secondo turno del Master 1000 di Miami. Lo spagnolo Jaume Munar, numero 56 del mondo, lo ha eliminato con un netto 6-2, 6-3. Il russo è stato molto impreciso al servizio, concedendo subito due palle break nel secondo game (annullandole) e facendosi poi breakkare due volte consecutivamente. Nel secondo set la dinamica della partita non è cambiata. Munar non ha concesso una palla break e ha gestito molto bene i suoi turni in battuta. La partita si è giocata solo sul servizio di Medvedev, che lo ha perso nel quarto gioco e ha poi avuto un solo guizzo annullando un match point a Munar nell'ottavo game. Lo spagnolo ha dovuto aspettare poco però per chiudere la pratica.

Al terzo turno anche Khachanov, che ha liquidato Kyrgios 2-0: primo set combattuto finito al tie-break (7-3) e passeggiata di salute per il russo nel secondo (6-0 con appena 7 punti dell'australiano). Ad attenderlo c'è ora Dimitrov, giustiziere di Cinà. In scioltezza anche Auger Aliassime con un doppio 6-4 sul qualificato australiano Schoolkate: il canadese affronterà Musetti al terzo turno. Più complesso il successo di Ruud, che ha rifilato un doppio 6-4 a Kecmanovic dopo aver perso il primo set 6-3. Costretto alla rimonta anche Tsitsipas su Tseng. Ecco il riassunto dei risultati odierni e le partite ora in corso di svolgimento: