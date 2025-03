Cinà si ferma al 2° turno: Dimitrov vince in 2 set

Stop al secondo turno per il 17enne palermitano che, dopo aver vinto all'esordio contro Comesana nel primo match Atp in carriera, ha perso contro Grigor Dimitrov: 6-1, 6-4 lo score in un'ora e 9 minuti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il racconto del match

Il primo game è il più equilibrato dell'incontro: Cinà gioca subito aggressivo e Dimitrov fatica a prendere le misure all'azzurro. Il bulgaro concede due palle break, ma riesce ad annullarle con un ace di seconda e una prima vincente, chiudendo poi il game dopo 14 punti. Da qui in poi il set si mette in discesa per Dimitrov. Cinà fatica a mettere la prima in campo, il bulgaro spezza il ritmo in risposta, aggredisce sulla seconda e sfrutta gli errori gratuiti di "Pallino". Il risultato? Cinque game vinti da Dimitrov con due break. In mezzo l'unico game del set conquistato da Cinà con un game a 15. Nel secondo set Federico sale con il servizio e gioca più sciolto, ma il risultato non cambia. Il punto di svolta è nel settimo game, quando Dimitrov strappa il servizio all'azzurro con forza e qualità. Un break conservato fino in fondo dal n. 15 al mondo che ottiene così la 17esima vittoria in carriera in Florida. Per Cinà - uscito tra gli applausi della Butch Buchholz - resta un torneo indimenticabile, il primo approccio con il circuito maggiore che gli lascerà in eredita l'ingresso in top 400, virtualmente n. 370 al mondo. Adesso il rientro in Europa in vista della stagione su terra rossa per continuare a crescere e stupire.