Musetti al 3° turno: battuto Halys in rimonta

Vittoria in rimonta per Musetti che supera il francese Halys con il punteggio di 3-6, 7-6, 7-5 in 2 ore e 25 minuti. Un successo da lottatore per il carrarino, bravo a restare attaccato al match nei momenti di difficoltà. Al 3° turno affronterà Auger-Aliassime. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il racconto della partita

Come tutto il match il primo set inizia all'insegna dell'equilibrio: si gioca e on serve e senza palle break fino all'ottavo gioco. Qui Musetti annulla due palle break consecutive da 15-40, ma alla terza chance Halys conquista il break. Il francese commette poche sbavature ed è attento al servizio, con l'87% di punti vinti con la prima in campo nel primo set, chiuso con lo score di 6-3 in 33 minuti. Nel secondo parziale cambia l'inerzia che gira dalla parte di Musetti. Lorenzo è più attento mentre il francese cala nel rendimento e sbaglia di più. Il carrarino ottiene il break in apertura e sale sul 4-1: il set sembra in mano, ma arriva il controbreak di Halys che poi sul 6-5 annulla due set point grazie all'aiuto della battuta. Si arriva così al tiebreak, vinto da Musetti recuperando da 1-3 e chiuso con due doppi falli consecutivi del transalpino. L'epilogo del match è in un terzo set giocato spalla a spalla. Musetti cancella una palla break nel quarto game, poi sale in cattedra giocando il miglior game in risposta a un passo dal tiebreak. La svolta è nell'undicesimo gioco, quando sul 30-30 Lorenzo trova una risposta vincente e ottiene una palla break, immediatamente convertita. Un break confermato nel game successivo che vale l'accesso al terzo turno.