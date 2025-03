Ex numero 7 del mondo, primo giocatore belga della storia a entrare in top 10 nel ranking Atp. Uno dei grandi talenti dell'ultimo decennio oscurati da Federer, Nadal e Djokovic, una carriera (comunque di alto livello) guastata da tanti, troppi infortuni negli anni migliori. Oggi, a 34 anni, è ormai un veterano con un 'dono': mettere i bastoni tra le ruote dei giovani campioni. Per informazioni chiedere a Tsitsipas ma soprattutto a Alcaraz, eliminato a sorpresa dal torneo di Miami