Primo giorno al Foro Italico per Sinner. Alle 16 il media day con la conferenza stampa, poi alle 19 l'allenamento sul Campo Centrale con Lehecka. Di seguito gli appuntamenti di giornata del n. 1 al mondo. Gli Internazionali d'Italia sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 maggio

È Sinner-Day agli Internazionali d'Italia. Arrivato domenica a Roma con un volo proveniente da Nizza, Jannik entrerà oggi per la prima volta al Foro Italico. Sarà una lunga giornata per il n. 1 al mondo che alle 12 seguirà da lontano il sorteggio del main draw alla Fontana di Trevi. Sinner tornerà in tabellone dopo i tre mesi di sospensione e scoprirà il potenziale cammino fino alla finale. Poi nel pomeriggio una serie di impegni ravvicinati, tutti al Foro Italico. Si partirà alle 16 con la conferenza stampa pre torneo nel classico media day. Alle 18, invece, sul Campo Centrale ci sarà la celebrazione del doppio successo lo scorso novembre a Malaga delle nazionali di Coppa Davis e Billie Jean King Cup. Alle 19, infine, il primo allenamento sul Campo Centrale. Jannik si allenerà con il ceco Jiri Lehecka e sarà per lui il primo bagno di folla, con i tifosi che potranno seguire la seduta (in programma fino alle 20.30) con un biglietto ground.