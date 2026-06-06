Andreeva-Chwalinska, la finale femminile alle 15

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Andreeva-Chwalinska al Roland Garros, a che ora si gioca la partita

roland garros

Il Roland Garros si prepara ad avere una nuova campionessa tra la 19enne Mirra Andreeva e la polacca Chwalinska proveniente dalle qualificazioni. Il match è in programma sul Philippe-Chatrier alle ore 15

IL TABELLONE MASCHILE DEL ROLAND GARROS

Al Roland Garros è il giorno della finale femminile, in programma sul Philippe-Chatrier alle ore 15. Le protagoniste saranno Mirra Andreeva e Maja Chwalinska. Due giocatrici pronte a scrivere la storia: Andreeva ha raggiunto la sua prima finale Slam all'età di 19 anni (al Roland Garros non si era spinta oltre la semifinale del 2024) e cerca il suo sesto titolo in carriera, mentre Chwalinska è diventata la prima tennista proveniente dalle qualificazioni a centrare la finale del Roland Garros. Tra le due non ci sono precedenti: quello di oggi sarà dunque il primo confronto a livello Wta.

Il cammino di Andreeva a Parigi

  • 1° turno: vs Ferro 6-3, 6-3
  • 2° turno: vs Bassols Ribera 3-6, 6-1, 6-1
  • 3° turno: vs Marie Buzkova 6-4, 6-2
  • Ottavi: vs Teichmann 6-3, 6-2
  • Quarti: vs Cirstea 6-0, 6-3
  • Semifinale: vs Kostyuk 6-1, 6-3

Il cammino di Chwalinska a Parigi

  • Qualificazioni 1: vs Rame 6-3, 6-0
  • Qualificazioni 2: vs Monnet 6-0, 6-1
  • Qualificazioni 3: vs Lamens 7-6, 7-5
  • 1° turno: vs  Zheng 6-4, 6-
  • 2° turno: vs Mertenes 6-4, 6-0
  • 3° turno: vs Sakkari 1-6, 6-3, 6-2
  • Ottavi: vs Parry 6-3, 6-2
  • Quarti: vs Kalinskaya 7-6, 6-3
  • Semifinale: vs Shnaider 7-6, 6-4

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