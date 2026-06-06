Andreeva-Chwalinska, la finale femminile alle 15

Andreeva-Chwalinska al Roland Garros, a che ora si gioca la partitaroland garros
Il Roland Garros si prepara ad avere una nuova campionessa tra la 19enne Mirra Andreeva e la polacca Chwalinska proveniente dalle qualificazioni. Il match è in programma sul Philippe-Chatrier alle ore 15
Al Roland Garros è il giorno della finale femminile, in programma sul Philippe-Chatrier alle ore 15. Le protagoniste saranno Mirra Andreeva e Maja Chwalinska. Due giocatrici pronte a scrivere la storia: Andreeva ha raggiunto la sua prima finale Slam all'età di 19 anni (al Roland Garros non si era spinta oltre la semifinale del 2024) e cerca il suo sesto titolo in carriera, mentre Chwalinska è diventata la prima tennista proveniente dalle qualificazioni a centrare la finale del Roland Garros. Tra le due non ci sono precedenti: quello di oggi sarà dunque il primo confronto a livello Wta.
Il cammino di Andreeva a Parigi
- 1° turno: vs Ferro 6-3, 6-3
- 2° turno: vs Bassols Ribera 3-6, 6-1, 6-1
- 3° turno: vs Marie Buzkova 6-4, 6-2
- Ottavi: vs Teichmann 6-3, 6-2
- Quarti: vs Cirstea 6-0, 6-3
- Semifinale: vs Kostyuk 6-1, 6-3
Il cammino di Chwalinska a Parigi
- Qualificazioni 1: vs Rame 6-3, 6-0
- Qualificazioni 2: vs Monnet 6-0, 6-1
- Qualificazioni 3: vs Lamens 7-6, 7-5
- 1° turno: vs Zheng 6-4, 6-
- 2° turno: vs Mertenes 6-4, 6-0
- 3° turno: vs Sakkari 1-6, 6-3, 6-2
- Ottavi: vs Parry 6-3, 6-2
- Quarti: vs Kalinskaya 7-6, 6-3
- Semifinale: vs Shnaider 7-6, 6-4