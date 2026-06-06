Andreeva-Chwalinska, la finale femminile alle 15

Al Roland Garros è il giorno della finale femminile, in programma sul Philippe-Chatrier alle ore 15. Le protagoniste saranno Mirra Andreeva e Maja Chwalinska. Due giocatrici pronte a scrivere la storia: Andreeva ha raggiunto la sua prima finale Slam all'età di 19 anni (al Roland Garros non si era spinta oltre la semifinale del 2024) e cerca il suo sesto titolo in carriera, mentre Chwalinska è diventata la prima tennista proveniente dalle qualificazioni a centrare la finale del Roland Garros. Tra le due non ci sono precedenti: quello di oggi sarà dunque il primo confronto a livello Wta.