Dopo il ko in semifinale a Parigi contro Jannik Sinner, arriva in conferenza stampa l'ammissione di Novak Djokovic: "Questo potrebbe essere stato il mio ultimo match al Roland Garros. Voglio giocare sicuramente Wimbledon e gli US Open, degli altri tornei non sono sicuro". La finale con Alcaraz domenica in diretta su Eurosport 1 (canale 210 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

"Potrebbe essere stata la mia ultima partita qui al Roland Garros. Ed è stato meraviglioso perché mai prima d'ora la gente mi aveva applaudito così tanto contro un grande avversario". Così Novak Djokovic in conferenza stampa dopo il ko in semifinale con Sinner, in quella che a detta sua potrebbe essere stata l'ultima comparsa sullo Chatrier. "Penso che Wimbledon sia il torneo in cui ho le migliori possibilità di vincere un altro Grande Slam. L'obiettivo è giocare Wimbledon e gli US Open. Non sono sicuro per quanto riguarda gli altri tornei - ha aggiunto. Ho fatto del mio meglio e ho stretto la mano a Jannik perché è stato più bravo di me. Non voglio paragonare il mio gioco a quello di Sinner".