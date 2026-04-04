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Darderi fuori in semifinale all'Atp Marrakech: Trungelliti vince in due set. HIGHLIGHTS

atp marrakech

Il campione in carica Luciano Darderi esce di scena in semifiale all'Atp 250 di Marrakech: a trionfare per 6-4, 7-6 è il 36enne Trungelliti. L'argentino affronterà lo spagnolo Jodar per il titolo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

All'Atp 250 di Marrakech continua la favola di Marco Trungelliti. L'argentino, vera rivelazione della settimana, ha sconfitto in semifinale (la sua seconda a livello Atp) il campione in carica Luciano Darderi con il punteggio di 6-4, 7-6 in due ore e 11 minuti di gioco. Con questo risultato, Trungelliti a 36 anni diventa il più anziano a raggiungere la sua prima finale Atp. Sfiderà lo spagnolo Jodar.

La cronaca del match

Il primo set si è aperto con il break di Darderi, che ha però perso subito dopo la battuta a zero. Ristabilita la parità, il momento decisivo (dopo un ulteriore break e controbreak) è stato il decimo game, quando Trungelliti ha strappato il servizio a Darderi e conquistato il set sul punteggio di 6-4 in 46 minuti. Tanto equilibrio anche nel secondo parziale, in cui Darderi - non particolarmente sereno - dopo aver recuperato il break di svantaggio si è arreso al tiebreak, portato a casa da Trungelliti con un netto 7-2.

Da Sky Insider

Il tennis controtempo di Marco Trungelliti

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